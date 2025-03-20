Защитник СКА Сапего поделился ожиданиями от матча против «Автомобилиста»
Защитник СКА Сергей Сапего поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего выездного матча петербургской команды против «Автомобилиста» в FONBET чемпионате КХЛ.
— Хороший матч будет. Не так много игр осталось — всего пара до плей-офф, — начал Сапего. — Хорошая проверка с хорошим соперником — что для нас, что для них. Будем настраиваться на тяжелую игру. Будет много борьбы. Легкой прогулки точно не будет.
— После поражения от «Трактора» шансы СКА на итоговое место в топ-4 «Запада» стали значительно ниже, а место в этой зоне дает преимущество своей площадки на старте плей-офф. Насколько важно команде заскочить в четверку сильнейших?
— Задача — выиграть следующий матч. Мы идем от игры к игре. Дальше не заглядываем. Будем выходить и играть на победу. А как сложится, так сложится. С какого места выйдем, загадывать сложно, — сказал Сапего «СЭ».
Матч «Автомобилист» — СКА пройдет в четверг, 20 марта. Начало — в 17:00 по московскому времени.
На данный момент СКА занимает седьмое место на «Западе» и отстает от четвертой строчки на 4 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -