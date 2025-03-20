Защитник СКА Сапего поделился ожиданиями от матча против «Автомобилиста»

Защитник СКА Сергей Сапего поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего выездного матча петербургской команды против «Автомобилиста» в FONBET чемпионате КХЛ.

— Хороший матч будет. Не так много игр осталось — всего пара до плей-офф, — начал Сапего. — Хорошая проверка с хорошим соперником — что для нас, что для них. Будем настраиваться на тяжелую игру. Будет много борьбы. Легкой прогулки точно не будет.

— После поражения от «Трактора» шансы СКА на итоговое место в топ-4 «Запада» стали значительно ниже, а место в этой зоне дает преимущество своей площадки на старте плей-офф. Насколько важно команде заскочить в четверку сильнейших?

— Задача — выиграть следующий матч. Мы идем от игры к игре. Дальше не заглядываем. Будем выходить и играть на победу. А как сложится, так сложится. С какого места выйдем, загадывать сложно, — сказал Сапего «СЭ».

Матч «Автомобилист» — СКА пройдет в четверг, 20 марта. Начало — в 17:00 по московскому времени.

На данный момент СКА занимает седьмое место на «Западе» и отстает от четвертой строчки на 4 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке».