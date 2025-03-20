Хоккей
20 марта, 00:30

Защитник СКА Сапего поделился ожиданиями от матча против «Автомобилиста»

Алексей Михайлов

Защитник СКА Сергей Сапего поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего выездного матча петербургской команды против «Автомобилиста» в FONBET чемпионате КХЛ.

— Хороший матч будет. Не так много игр осталось — всего пара до плей-офф, — начал Сапего. — Хорошая проверка с хорошим соперником — что для нас, что для них. Будем настраиваться на тяжелую игру. Будет много борьбы. Легкой прогулки точно не будет.

— После поражения от «Трактора» шансы СКА на итоговое место в топ-4 «Запада» стали значительно ниже, а место в этой зоне дает преимущество своей площадки на старте плей-офф. Насколько важно команде заскочить в четверку сильнейших?

— Задача — выиграть следующий матч. Мы идем от игры к игре. Дальше не заглядываем. Будем выходить и играть на победу. А как сложится, так сложится. С какого места выйдем, загадывать сложно, — сказал Сапего «СЭ».

Матч «Автомобилист» — СКА пройдет в четверг, 20 марта. Начало — в 17:00 по московскому времени.

На данный момент СКА занимает седьмое место на «Западе» и отстает от четвертой строчки на 4 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке».

Защитник СКА Сапего — о новой арене «Автомобилиста»: «В целом отличий от «СКА Арены» нет»

Окулов: «Победная серия — это просто грамотная тренерская работа и сплоченность коллектива»
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 10 5 5 12
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Северсталь 10 5 5 10
9 Сочи 9 4 5 9
10 Динамо М 9 4 5 9
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 - : -
2.10 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

