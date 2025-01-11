Никишин — о Деанджело: «Ему не надо что-то исправлять»

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал игру Тони Деанджело в матче с московским «Динамо» (4:5) в FONBET Чемпионата КХЛ. Американец не играл в третьем периоде.

«Я даже не знаю, в чем еще должен добавить Тони Деанджело. Игрок такого уровня! У него есть свой стиль. Много положительных моментов, в которых он помогает команде. Ему не надо что-то исправлять. Если надо, то Тони подскажут.

Мне нравится как он играет. Спад? Может, эмоциональный. Может, себя в зале грузит. Есть какие-то моменты личные. Нас все устраивает, что Деанджело делает», — сказал Никишин.

СКА располагается на 6-й строчке таблицы Западной конференции с 54 очками в 43 играх.