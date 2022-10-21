Защитник СКА Никишин и форвард «Куньлуня» Броссо устроили драку во время матча
Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Куньлунем» произошла стычка между игроками.
На предпоследней минуте первого периода защитник СКА Александр Никишин и нападающий «Куньлуня» Девин Броссо устроили драку.
Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
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Сибирь – Витязь
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Динамо Мн – Локомотив
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