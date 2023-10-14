Пашнин — о победе СКА над «Динамо»: «Реабилитировались за поражение в Минске»
Защитник СКА Михаил Пашнин поделился эмоциями от победы над минским «Динамо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Эмоции хорошие. Главное, что выиграли. Реабилитировались за поражение в Минске. Забили свои голы, выстояли в конце. Если не ошибаюсь, мы забили два гола в большинстве. «Динамо» неплохо действовало, у них было хорошее движение, много борьбы. Чувствуется работа Квартальнова. У них был хороший второй период — у нас было много потерь, но мы выстояли. Все ребята молодцы, здорово отыграли, отборолись за шайбу», — приводит слова Пашнина «Спорт День за Днем».
4 октября команды встречались в Минске и тогда победу одержали хоккеисты «Динамо» (4:2).
Следующий матч СКА проведет 16 октября против «Адмирала». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
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