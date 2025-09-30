Хоккей
30 сентября, 15:31

Защитник СКА Менелл заявил, что готов играть за сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник СКА Бреннан Менелл ответил на вопрос о возможности выступать за сборную России.

В 2023 году хоккеист получил российское гражданство.

«Да, я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. Но здесь так много хороших игроков, много классных игроков в КХЛ. Но да, я всегда готов сыграть за сборную России», — цитирует Менелла ТАСС.

В текущем сезоне 28-летний американец набрал 6 (5+1) очков в 9 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Он выступает за СКА с 2025 года. Ранее Менелл играл в минском и московском «Динамо».

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Бреннан Менелл
  • 804alex

    Сейчас и в хоккее станет как в отстойном нашем футболе.

    01.10.2025

  • Семён Фадеич

    С кем сыграть то? С белорусами?

    30.09.2025

  • Федот

    Как юный пионер, всегда готов! У нас таких, как он, десятка два наберётся. А то и лучше. Разве только паспорт и деньги за выступление в сборной команде нужны.

    30.09.2025

  • Бустег

    почему нет, только скорее всего когда сборную России допустят к соревнованиям Менелл уже завершит карьеру игрока

    30.09.2025

  • андр

    Вряд ли нужен.

    30.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

