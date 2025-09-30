Защитник СКА Менелл заявил, что готов играть за сборную России

Защитник СКА Бреннан Менелл ответил на вопрос о возможности выступать за сборную России.

В 2023 году хоккеист получил российское гражданство.

«Да, я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. Но здесь так много хороших игроков, много классных игроков в КХЛ. Но да, я всегда готов сыграть за сборную России», — цитирует Менелла ТАСС.

В текущем сезоне 28-летний американец набрал 6 (5+1) очков в 9 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Он выступает за СКА с 2025 года. Ранее Менелл играл в минском и московском «Динамо».