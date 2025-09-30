Хоккей
30 сентября, 13:40

Филлипс: «Было немного странно играть против «Торпедо» и быть на другой стороне»

Защитник СКА Маркус Филлипс в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями после поражения против бывшей команды «Торпедо» (2:5) в FONBET чемпионате КХЛ.

— По ходу матча у нас получалось догонять соперника, мы постоянно искали пути, чтобы вернуться в игру. К сожалению, в концовке «Торпедо» смогло перехватить инициативу и забросить больше шайб, чем мы. Завтра мы снова играем против этой команды, так что этот матч станет для нас особенно принципиальным.

— Второй матч с «Торпедо» в этом сезоне. Почему не удается довести дело до победы?

— «Торпедо» — хорошая команда. У них отличные пятерки и вратарская бригада. В этой игре многое решали игровые тонкости, и, к сожалению, мы оказались чуть слабее.

— На пресс-конференции Игорь Ларионов говорил, что в каких-то моментах не хватает «мусорных» голов. Может, в этом матче тоже?

— Зыков забросил подобную шайбу сегодня на пятаке. Не думаю, что это большая проблема, так как сегодня у нас было много хороших моментов перед воротами. Немного не повезло с реализацией. Надеюсь, что в следующей игре против «Торпедо» удача улыбнется нам.

— Вы играли против бывшего клуба. Настраивались ли как-то по особенному?

— Да, для меня это не в новинку, так как на юниорском уровне я тоже играл против бывших команд. Я знаю многих ребят из «Торпедо», у нас была отличная команда в прошлом году. Было немного странно играть против них и быть на другой стороне. Тем не менее я отнесся к этому матчу так же, как и ко всем остальным, и старался выкладываться на максимум на протяжении 60 минут.

— Успели пообщаться с кем-то из бывших одноклубников?

— Я общался с Силаевым и Артамоновым летом, но в этот раз не было такой возможности. Ребята прилетели в Санкт-Петербург очень поздно. Так или иначе, у меня осталось много друзей из состава «Торпедо». Они замечательные люди.

— Для российских клубов три защитника-легионера — редкость. Вы в основном общаетесь между собой или с русскими ребятами тоже проводите время?

— Мы общаемся со всеми, наш коллектив превратился в настоящую семью. Мы постоянно разговариваем и шутим даже с теми ребятами, кто плохо говорит по-английски, никто не остается в стороне. Это просто немыслимо! Я постоянно общаюсь со своим партнером Галенюком, даже несмотря на то что он практически не понимает английский. Все ребята в нашем составе невероятны.

— В недавнем интервью Михаил Воробьев рассказал, что вы раньше всех приходите на тренировки. Вы начали так делать только в КХЛ или всегда придерживались строгой дисциплины ?

— Нет, я всегда придерживаюсь такой дисциплины. Меня научил этому папа: если ты профессионал своего дела, то должен относиться к нему с полной ответственностью. Я всегда хочу показывать хороший результат, поэтому прихожу рано, чтобы растянуться, размяться, подготовить форму и просто пообщаться с ребятами. Ледовая площадка стала моим вторым домом, так что я с удовольствием прихожу сюда как можно раньше.

— У вас какие-то свои ритуалы? Чем вы занимаетесь за 2-3 часа до тренировки?

— Перед играми стараюсь делать все по одному принципу: питаюсь одной и той же едой, одинаково обматываю клюшки и завязываю шнурки. Если это приносит мне удачу, то я продолжаю следовать этим правилам, а если что-то идет не так, то приходится что-то менять в своей рутине.

Екатерина Смирнова

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
