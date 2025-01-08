Защитник СКА Карпухин: «Спартак» — принципиальный соперник, сделаем все для победы»

Защитник СКА Илья Карпухин поделился ожиданиями от матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака».

«Это принципиальный соперник для нас. С холодной головой будем подходить к этому матчу. Нам важен результат. И будем играть на победу. Хочется победить. Все для этого сделаем», — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».

В октябре в Москве СКА обыграл «Спартак» со счетом 5:2. Игра в Санкт-Петербурге состоится 8 января в 17.00 мск.