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Сегодня, 14:46

Защитник СКА Карпухин: «Спартак» — принципиальный соперник, сделаем все для победы»

Сергей Ярошенко
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Защитник СКА Илья Карпухин поделился ожиданиями от матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака».

«Это принципиальный соперник для нас. С холодной головой будем подходить к этому матчу. Нам важен результат. И будем играть на победу. Хочется победить. Все для этого сделаем», — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».

В октябре в Москве СКА обыграл «Спартак» со счетом 5:2. Игра в Санкт-Петербурге состоится 8 января в 17.00 мск.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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