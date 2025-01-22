Защитник СКА Карпухин заявил, что побеждать «Локомотив» вдвойне приятно по сравнению с другими командами
Защитник СКА Илья Карпухин поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче FONBET чемпионата КХЛ (5:2).
До этой игры команда Романа Ротенберга потерпела четыре поражения подряд.
«Испытываю только позитивные эмоции! Я очень рад этой победе, так как у нас действительно затянулась серия поражений. Мы сделали выводы, поговорили всей командой и наконец-то нашли то, за счет чего сегодня победили. В этом матче мы бились друг за друга и были настоящей командой. Думаю, наша игра это показала.
Мы понимали, что четыре поражения подряд — это неприятная ситуация. Нельзя было тянуть негативные эмоции и мысли с предыдущих матчей. Каждая новая игра начинается с чистого листа, так что мы всегда забываем о том, что было до этого. Мы очень рады тому, что сегодня наконец-то получилось победить. В целом ни для кого не секрет, что «Локомотив» — это очень системная и сильная команда. Они уже долгое время держатся на первом месте, поэтому побеждать их вдвойне приятно», — сказал Карпухин Metaratings.ru .
СКА после 46 матчей в текущем сезоне набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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|Локомотив
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|ЦСКА
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|Спартак
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|27
|19
|60
|4
|Северсталь
|47
|29
|18
|59
|5
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|6
|СКА
|46
|26
|20
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|22.01
|17:00
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Трактор – Сибирь
|- : -
|22.01
|17:00
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Автомобилист – Авангард
|- : -
|22.01
|19:30
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Нефтехимик – Витязь
|- : -