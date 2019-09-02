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Защитник СКА Бенгтссон получил перелом после фола Кулемина

21:29
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В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — СКА (1:3) шведский защитник петербуржцев Лукас Бенгтссон получил серьезную травму и не смог продолжить встречу. Это произошло после фола форварда «Магнитки» Николая Кулемина, атаковавшего его у борта и получившего за фол две минуты.

По информации «СЭ», 25-летний защитник получил перелом верхней части тела и выбыл на неопределенный срок.

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