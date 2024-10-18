Бардаков заявил, что СКА сознательно отдал инициативу ЦСКА в конце матча

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Игра ЦСКА оправдала ожидания. Мы понимали, что они будут делать. У них хорошо играют защитники на синей линии, но где-то мы упустили этот момент в последнем периоде. В целом хорошо, что довели матч до победы.

0:2 в третьем периоде? Мы просто отдали инициативу ЦСКА, откатились назад и начали играть от обороны, хотя можно было забрать шайбу и играть в зоне атаки, и тогда бы не было пропущенных голов. Но концовку периода мы неплохо провели, все поняли, успокоились. На овертайм парни вышли с пустой головой, и хорошо, что забили», — сказал Бардаков «СЭ».

После этой победы СКА набрал 23 очка и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. У ЦСКА — 20 очков и шестое место.