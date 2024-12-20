Коромыслов — о победе СКА над «Торпедо»: «Ключевой момент — отмена гола, с 4:5 отыгрываться было бы намного тяжелее»
Защитник СКА Арсений Коромыслов в интервью «СЭ» прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:4).
— Как СКА удалось совершить камбэк? После первого периода поговорили, тренер дал немного другую установку — играть более активно. Естественно, была задача забить быстрые голы в начале периода, что мы и сделали, — начал Коромыслов.
— И, наверняка, обсудили проблемы с реализацией. Бросков было очень много...
— Да. Было много моментов — так дальше и продолжилось. Также было много моментов и чуть слабее реализация. Но, видимо, чуть-чуть улучшили игру в обороне, потому что первые три шайбы мы очень быстро пропустили, а дальше — всего лишь одна за два периода.
— Согласны, что обе команды не лучшим образом сыграли и в обороне, что и привело к большому количеству заброшенных шайб?
— Не то чтобы оборона сыграла не лучшим образом... Мне кажется, очень хорошая атака была у обеих команд, потому что у нас мастеровитые ребята, у них больше такие, «игровики», все с поднятой головой. Тут больше атака сыграла хорошо.
— Гол Михаила Воробьева, который сделал счет 4:4 и положил начало победному шествию СКА. За счет чего удалось так ярко и, главное, результативно провести концовку третьего периода?
— Я думаю, гол Миши Воробьева при 3:4 — один из ключевых моментов. Но еще более ключевой, когда отменили гол у «Торпедо» — с 4:5 снова отыгрываться было бы намного тяжелее за 16 минут до конца третьего периода. Повезло, что его отменили, и мы забили дальше свои, — сказал Коромыслов «СЭ».
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. У «Торпедо» — 39 очков и 8-е место.
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