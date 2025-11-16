Педан — о победе над «Металлургом»: «Сегодня мы продемонстрировали лучшую реализацию моментов»
Защитник СКА Андрей Педан в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:3).
— Хороший матч, самое главное — взяли два очка. В конце дали сопернику несколько шансов вернуться в игру, но сумели довести дело до победы.
— За счет чего удалось нейтрализовать соперника?
— Я считаю, что сегодня мы продемонстрировали лучшую реализацию моментов в этом сезоне. В нужное время забили голы.
— Проблема удалений не первый раз подводит команду. Почему не получается ее решить?
— Соперник играет очень активно, и иногда мы не успеваем за ним. В результате получаем удаления, среди которых есть как невынужденные, так и продиктованные ходом игры. Это создает серьезные трудности.
— В начале регулярного чемпионата у команды была серьезная череда неудач, сейчас же все стабилизировалось. Расскажите, что изменилось в ноябре?
— Наверное, это был процесс адаптации. Было много новых ребят, и пока все притерлись друг к другу, прошло какое-то время. Надеюсь, дальше все будет только лучше.
(Екатерина Смирнова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|- : -