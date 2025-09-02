Защитник «Сибири» Приски рассказал об игре с Юбердо и Барковым

29-летний американский новичок «Сибири» Чейз Приски в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о коротком пребывании во «Флориде».

— Вам довелось играть с Юбердо, Барковым, Райнхартом. Кто вас больше всего впечатлил во «Флориде»?

— Все впечатлили по-своему. Например, Юбердо — один из лучших распасовщиков и плеймейкеров, на мой взгляд, в мире. Барков — это его универсальное хоккейное чутье, игра в защите, нападении, защита шайбы. Он делает практически все. А Райнхарт — просто чистый бомбардир. У него просто элитный игровой интеллект. Поэтому играть с ними было очень здорово. Даже просто тренироваться, учиться и видеть, что у них действительно хорошо получается.

— Если говорить о защитниках «Пантерз» на тот момент, когда вы были в команде, то лучшим был Аарон Экблад. На что вы обращали внимание в его игре? Чему вы научились?

— Он очень хорош. Он отлично понимает игру. Поэтому важно понимать, насколько просто он играет, а когда есть время, переходит в атаку. То же самое было и с Густавом Форслингом, моим партнером по защите в АХЛ, а затем в НХЛ. Было приятно увидеть знакомое лицо.

Приски с 2023 года выступал за фарм-клуб «Вашингтона», став в сезоне-2023/24 вместе с «Херши» обладателем Кубка Колдера и лучшим защитником-ассистентом в плей-офф.

В минувшем сезоне защитник провел 61 матч в АХЛ, набрав 35 (12+23) очков.