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Защитник «Сибири» Наумов выбыл на месяц из-за травмы

09:51
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Защитник «Сибири» Владислав Наумов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче со СКА (2:4), сообщается в официальном Twitter новосибирского клуба.

Отмечается, что хоккеист получил повреждение нижней части тела и в среду 11 сентября он возвращается в Новосибирск.

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