Защитник «Сибири» Наумов выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Сибири» Владислав Наумов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче со СКА (2:4), сообщается в официальном Twitter новосибирского клуба.

Отмечается, что хоккеист получил повреждение нижней части тела и в среду 11 сентября он возвращается в Новосибирск.

Наумов выбыл на месяц?



Вчера в матче со СКА защитник «Сибири» Владислав Наумов получил повреждение нижней части тела.



К сожалению, травма оказалась серьёзной, на восстановление хоккеисту потребуется ориентировочно месяц.



Сегодня он возвращается в Новосибирск. pic.twitter.com/mjgfcBRhsI — Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 11, 2019

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей