Защитник «Сибири» Наумов выбыл на месяц из-за травмы
09:51
Защитник «Сибири» Владислав Наумов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче со СКА (2:4), сообщается в официальном Twitter новосибирского клуба.
Отмечается, что хоккеист получил повреждение нижней части тела и в среду 11 сентября он возвращается в Новосибирск.
Наумов выбыл на месяц?— Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 11, 2019
Вчера в матче со СКА защитник «Сибири» Владислав Наумов получил повреждение нижней части тела.
К сожалению, травма оказалась серьёзной, на восстановление хоккеисту потребуется ориентировочно месяц.
Сегодня он возвращается в Новосибирск. pic.twitter.com/mjgfcBRhsI