Защитник «Сибири» Мерфи оштрафован за толчок судьи в матче против «Трактора»

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи оштрафован за толчок судьи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5 Б), сообщила пресс-служба лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Тревора Мерфи наказание по п. 1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 27-летний канадец провел за «Сибирь» 56 матчей и набрал 43 (9+34) очка.

«Сибирь» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 61 матче.