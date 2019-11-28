КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Защитник «Сибири» Алексеев дисквалифицирован на 2 матча за удар коленом

28 ноября 2019, 15:54

Защитник «Сибири» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт КХЛ. В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 Б) он ударил защитника казанцев Андрея Педана коленом и был удален до конца матча. Команда из Татарстана реализовала удаление и сравняла счет.

Также на Алексеева наложен денежный штраф.

КХЛ: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/28/460190.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир