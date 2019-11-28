Защитник «Сибири» Алексеев дисквалифицирован на 2 матча за удар коленом

Защитник «Сибири» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт КХЛ. В матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 Б) он ударил защитника казанцев Андрея Педана коленом и был удален до конца матча. Команда из Татарстана реализовала удаление и сравняла счет.

Также на Алексеева наложен денежный штраф.

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