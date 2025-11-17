Лукин — об атмосфере в «Сибири»: «Теперь негатива нет в раздевалке»

Защитник «Сибири» Александр Лукин рассказал об атмосфере в команде после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева и 13-го поражения подряд.

14 ноября «Сибирь» объявила об увольнении Буцаева. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ярослав Люзенков, под руководством которого команда в понедельник уступила «Шанхай Дрэгонс» (0:3) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

«У нас почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Я так чувствую атмосферу в раздевалке, чувствую негатив — теперь его нет, все иначе. Я могу в каждой игре подраться, но не все соглашаются принять бой. Все выходят с горящими глазами, у тренерского штаба тоже горят глаза, у нас нет больше времени», — приводит пресс-служба КХЛ слова игрока.

«Сибирь» с 17 баллами после 27 игр занимает последнюю позицию в таблице «Востока».