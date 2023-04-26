Защитник «Сибири» Ахияров продлил контракт с клубом

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба, новое соглашение будет действовать по 30.04.2025 вместо 30.04.2024.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист стал вторым игроком «Сибири» по блокированным броскам (113) в регулярном чемпионате и лучшим в плей-офф (14 в пяти матчах). Всего в сезоне-2022/23 Ахияров сыграл 57 матчей и набрал 5 (3+2) очков.