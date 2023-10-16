Защитник Шуравин стал самым молодым автором гола в составе ЦСКА в истории КХЛ

Защитник ЦСКА Матвей Шуравин забросил одну из шайб команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:0).

В возрасте 17 лет и 208 дней он стал самым молодым автором гола в составе армейцев в истории лиги.

Встреча с «Куньлунем» стала для Шуравина третьей в КХЛ.