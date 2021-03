Защитник «Северстали» Провольнев продолжит карьеру в «Аризоне»

Защитник «Северстали» Владислав Провольнев продолжит карьеру в «Аризоне», сообщает хоккейный инсайдер Крэйг Морган на своей странице в Twitter 18 марта.

По данным источника, 25-летний россиянин уже согласовал свой переход в заокеанский клуб и в ближайшее время присоединится к «койотам».

Per source, the Coyotes have agreed to terms with Severstal Cherepovets left-handed defenseman Vladislav Provolnev (6-3, 194, 25 years old). Provolnev brings size, physical play, a big shot and adequate skating. He has 10 goals and 20 points in 48 games this season in the KHL.