Защитник «Северстали» Калдис: «Наши матчи в конференции всегда проходят ярко»
Защитник «Северстали» Янни Калдис прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«До последних секунд у нас были шансы сравнять счет, но, к сожалению, «Динамо» больше повезло в этой игре. Наши матчи в конференции всегда проходят ярко, поэтому с нетерпением будем ждать четвертой встречи. Мы все еще остаемся одной из самых молодых команд лиги, и хотим быть последовательными. Поэтому к последнему матчу с бело-голубыми и к началу плей-офф подойдем в наилучших кондициях. С каждой игрой мы становимся лучше», — сказал Калдис Legalbet.ru.
В рамках текущего турнира «Динамо» одержало третью победу над «Северсталью». В начале сентября 2024 года москвичи выиграли со счетом 3:1, а в январе 2025-го разгромили соперника на выезде — 7:2.
В текущем сезоне «Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея 55 очков после 45 матчей. Следующая игра череповецкой команды пройдет 16 января против СКА на чужом льду.
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|57
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|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
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|Северсталь
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|55
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|19
|25
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|25
|44
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|16
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|11
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|43
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|П
|О
|1
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|28
|18
|61
|2
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|43
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|15
|58
|3
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|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
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|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
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Сибирь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.01
|19:30
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Спартак – Автомобилист
|- : -
|15.01
|19:30
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Витязь – Сочи
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