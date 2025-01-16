Защитник «Северстали» Грудинин назвал атакующим стиль команды
Защитник «Северстали» Владимир Грудинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).
— Владимир, какие впечатления оставила игра с московским «Динамо»?
— Спасибо сопернику за игру. Я считаю, что она получилась очень интересной. В ней было много моментов. Мы интересно играли, старались созидать и реализовывать свои моменты. Но получилось так, что пропустили в концовке, из-за чего нам пришлось догонять. Но даже в такой ситуации у нас были возможности сравнять счет и выйти вперед.
— Да и в целом было видно, что во втором и третьим периоде вы действовали первым номером.
— Да, вы правы, мы всегда стараемся играть активно и интересно. У нас атакующий стиль. Надеюсь, это видно зрителям. Повторюсь: нужно улучшить реализацию моментов. Тогда уже придут голы и результат, — сказал Грудинин «РБ Спорт».
На данный момент «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 55 очками в 45 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 3
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -