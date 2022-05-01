Защитник Сергеев заключил контракт с «Локомотивом»

Защитник Андрей Сергеев продолжит карьеру в «Локомотиве». Он заключил двухлетний контракт с командой из Ярославля, сообщает сайт КХЛ.

Срок соглашения защитника с «Динамо» истек 30 апреля.

В сезоне-2021/22 Сергеев провел 48 игр в регулярном чемпионате и набрал 26 (5+21) очков при показателе полезности «+10». В 11 матчах плей-офф на его счету одна передача.