Защитник Сергеев может перейти в «Салават Юлаев»

По информации «СЭ», защитник Андрей Сергеев, выступавший последние два сезона за московское «Динамо», может перейти в «Салават Юлаев». Контракт игрока истекает 30 апреля.

В сезоне-2021/22 Сергеев провел в регулярном чемпионате 48 матчей и набрал 26 (5+21) очков. В плей-офф на его счету одна результативная передача в 11 матчах.

В Кубке Гагарина-2022 «Динамо» и «Салават» остановились на стадии 1/2 финала конференции. Москвичи проиграли ЦСКА 0-4 в серии, а «Салават» уступил «Трактору» 1-4.