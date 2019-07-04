Защитник сборной Казахстана продлил контракт с "Барысом". Угадайте, с чем его сравнили

Защитник сборной Казахстана Валерий Орехов продлил контракт с "Барысом", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В КХЛ Орехов провел 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков. Выступал за сборную Казахстана на юношеском, молодежном и взрослом Чемпионатах мира.

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