12:34 | Хоккей — КХЛ

Защитник сборной Казахстана продлил контракт с "Барысом". Угадайте, с чем его сравнили

4 июля. "Барыс" продлил контракт с защитником Валерием Ореховым. Фото twitter.com
4 июля. "Барыс" продлил контракт с защитником Валерием Ореховым. Фото twitter.com
0
Обсудить

Защитник сборной Казахстана Валерий Орехов продлил контракт с "Барысом", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В КХЛ Орехов провел 88 матчей, набрав 9 (4+5) очков. Выступал за сборную Казахстана на юношеском, молодежном и взрослом Чемпионатах мира.

 

Все о КХЛ – здесь

Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/valerij-orehov-prodlil-kontrakt/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ