Защитник «Салавата» Цулыгин — о матче с «Ак Барсом»: «Одно очко забрали заслуженно»
Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин в интервью «СЭ» прокомментировал матч FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 ОТ).
— Могли и в третьем периоде забивать, и в овертайме. Произошла небольшая ошибка — и пропустили.
— В Казани вы проигрываете в дерби, в Уфе — выигрываете. Так сильно влияет фактор домашних трибун?
— Скорее это стечение обстоятельств. Где-то не повезло. Одно очко забрали заслуженно, могли побороться и за два.
— В прошлом матче в Казани вы заработали 5+20.
— Если честно, не хочется вспоминать тот матч, я о нем уже забыл.
— Один из тренеров «Салавата» — ваш отец. Как относишься к разговорам про блат?
— Про меня с самого детства так говорили, но мне пофиг, если честно. Я играю, могу играть еще лучше — не считаю, что попадаю в состав из-за отца.
— Отец требует с тебя больше, чем с остальных?
— Естественно. Он требует с меня в три раза больше. Это достаточно тяжело.
— Что дало толчок твоему прогрессу в этом сезоне?
— Я вырос ментально, знаю свои сильные стороны — где могу подключиться и забить, где могу хорошо сыграть в обороне. Я не маленький парень, крепкий, могу и в тело сыграть. Я и раньше мог так играть, но ментально не был полноценно готов. Пришла уверенность в своих силах.
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