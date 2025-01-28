Защитник «Салавата» Цулыгин — о матче с «Ак Барсом»: «Одно очко забрали заслуженно»

Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин в интервью «СЭ» прокомментировал матч FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

— Могли и в третьем периоде забивать, и в овертайме. Произошла небольшая ошибка — и пропустили.

— В Казани вы проигрываете в дерби, в Уфе — выигрываете. Так сильно влияет фактор домашних трибун?

— Скорее это стечение обстоятельств. Где-то не повезло. Одно очко забрали заслуженно, могли побороться и за два.

— В прошлом матче в Казани вы заработали 5+20.

— Если честно, не хочется вспоминать тот матч, я о нем уже забыл.

— Один из тренеров «Салавата» — ваш отец. Как относишься к разговорам про блат?

— Про меня с самого детства так говорили, но мне пофиг, если честно. Я играю, могу играть еще лучше — не считаю, что попадаю в состав из-за отца.

— Отец требует с тебя больше, чем с остальных?

— Естественно. Он требует с меня в три раза больше. Это достаточно тяжело.

— Что дало толчок твоему прогрессу в этом сезоне?

— Я вырос ментально, знаю свои сильные стороны — где могу подключиться и забить, где могу хорошо сыграть в обороне. Я не маленький парень, крепкий, могу и в тело сыграть. Я и раньше мог так играть, но ментально не был полноценно готов. Пришла уверенность в своих силах.