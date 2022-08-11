Защитник «Салавата» Мерфи: «Я нервничал перед прилетом в Россию»

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче Кубка Республики Башкортостан.

— Всегда приятно побеждать. Это предсезонный матч, поэтому есть над чем работать. Но приятно было выиграть в такой игре.

— Как чувствовали себя физически?

— Перелет и разница в часовых поясах сказывается, но такие игры как раз и помогают набрать форму.

— Как вас встретили партнеры по команде?

— Я нервничал перед прилетом в Россию. Но ребята в раздевалке очень хорошо встретили. Все позитивно. Пока могу только улыбаться ребятам, но постараюсь выучить какие-то слова на русском.

— Как тренировались в предсезонку?

— Последние десять лет я работаю по одному и тому же плану. Уделял много внимания катанию, занимался по 3-4 раза в неделю — отметил Мерфи.