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Защитник «Салавата Юлаева» Панин перенес операцию на руке

Алина Савинова

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что успешно перенес операцию на руке.

5 ноября «СЭ» сообщал, что 40-летний хоккеист выбыл из-за травмы ориентировочно на месяц.

«Кто волновался — со мной все в порядке! Операция прошла успешно, теперь восстановление и в бой», — написал Панин в своих соцсетях, прикрепив фото с рукой в повязке-косынке.

В сезоне-2026/27 защитник провел 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и сделал одну результативную передачу. Последний раз он выходил на лед 4 ноября в домашней игре с «Ладой» (5:0).

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Григорий Панин
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ХК Салават Юлаев
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