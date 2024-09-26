Защитник «Салавата» Панин: «Вся Россия поддерживает Глеба Кузьмина»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопрос о восстановлении своего партнера по команде Глеба Кузьмина.
В матче FONBET Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» защитник омичей Даррен Диц нанес травму Кузьмину. Диц подтолкнул падающего оппонента в сторону борта, в результате чего хоккеист уфимской команды получил компрессионный перелом позвоночника.
«Конечно, команда его поддерживает. Его поддерживают болельщики, вся Россия, весь спортивный и неспортивный миры его поддерживают. Мы звонили ему после матча с «Локомотивом», он всех поздравил с победой. Сейчас он находится в больнице. Дай Бог, все хорошо пройдет, и он как можно скорее вернется в команду», — приводит слова Панина Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Кузьмин провел пять матчей за «Салават Юлаев», в которых отметился двумя очками (1+1) по системе «гол+пас».
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