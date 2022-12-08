Мухамадуллин: «По окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку»
Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением об отъезде в НХЛ.
«Была неуверенность, сейчас я уже съездил туда, посмотрел, как все устроено. Мне будет чуть проще. Плюс хочу еще поиграть в Уфе, у меня тут вся семья, все родственники. Родной клуб, тренерский штаб, который со мной много работал. Где мне лучше, в АХЛ или в КХЛ? В АХЛ больше подстраиваюсь под их игру. В КХЛ, думаю, больше прогрессирую как игрок.
Этот год доигрываю, по окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку. Да, все уже решено. Я буду пробиваться в НХЛ, через АХЛ или сразу в основе. Неважно. Готов на все», — приводит слова Мухамадуллина Sport24.
В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 38 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков. На драфте НХЛ-2020 он был выбран «Нью-Джерси».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|39
|21
|18
|47
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Амур
|37
|16
|21
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 3
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -