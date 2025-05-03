Игрок «Салавата Юлаева» Газимов: «Постараемся сделать все возможное, чтобы вырвать серию у «Локомотива»

Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов прокомментировал поражение в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:3).

«Серия идет до четырех побед. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вырвать серию. В эпизоде с третьей пропущенной шайбой думал, что они два в один уходят. Не увидел, что Егор Сучков уже вернулся в оборону и мы играем два в два. Поэтому я там на колено присел, и Сурин так легко обыграл. Там моя ошибка», — сказал Газимов.

«Салават Юлаев» проигрывает в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» со счетом 1-3.

Радмир Сахибгареев