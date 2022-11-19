Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин: «В первых двух периодах мы не играли в свой хоккей»

Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Соскучился по команде после сборной, было приятно сыграть вместе с парнями. В первых двух периодах мы не смогли показать свой хоккей, в третьем подсобрались, но чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет и выиграть. Вся команда была заряжена, просто какое-то стечение обстоятельств не дало нам сыграть в свой хоккей. Допускали невынужденные ошибки.

— Сегодня было много удалений.

— Матч был очень эмоциональным, мы хотели победить, из-за этого было много борьбы.