Защитник «Салавата Юлаева»: «Что касается моих блокшотов, то любой мог оказаться на моем месте»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков подвел итоги первого матча серии плей-офф против «Сибири» (2:1).

«Первая игра после долгого перерыва. Сегодня были положительные эмоции: мы очень соскучились по нашим трибунам и самому хоккею. Жалко, что пропустили первыми, хотя нас предупреждали. Быстрый гол в ответку позволил нам, в какой-то степени, контролировать матч.

Что касается моих блокшотов, то любой мог оказаться на моем месте. Такие моменты всегда дают команде положительный заряд», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующая встреча команд пройдет 4 марта также в Уфе.