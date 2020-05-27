Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков не собирается завершать карьеру

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков заявил, что завершать карьеру пока не планирует.

— Говорят вам предлагали должность тренера, почему отказались?

— Да, мне предлагали должность в клубе. Спасибо руководству за доверие, но я для себя решил, что хочу играть. У меня есть силы и эмоции, заканчивать еще рановато, — цитирует игрока официальный сайт клуба.

34-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» с 2005 по 2020 год. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина.