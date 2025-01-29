Защитник «Салавата» Панин останется в омской больнице после матча с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин останется в омской больнице после матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2). Команда при этом улетит сегодня.

Панин получил травму в первом периоде и был доставлен в реанимацию. Он терял сознание, также у Григория сломано ребро.