Защитник «Салавата» оштрафован за драку с Хантом

Спортивно-дисциплинарный КХЛ рассмотрел эпизод матча «Куньлунь» — «Салават Юлаев», информирует пресс-служба организации.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Алексея Семенова по п.3.4. («Признан зачинщиком драки») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу. Также оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта, — говорится в сообщении.

Хант применил силовой прием на защитнике «Салавата» Павле Коледове, а затем подрался с Семеновым, который заступился за партнера. Хант получил большой штраф, а Семенов — малый, большой плюс дисциплинарный штрафы.