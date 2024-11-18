Защитник Рылов стал самым возрастным автором гола «Амура» в КХЛ

Защитник «Амура» Яков Рылов забросил две шайбы в матче со СКА в FONBET Чемпионате КХЛ.

Россиянин стал самым возрастным автором гола хабаровчан в истории КХЛ — 39 лет и 308 дней. Рылов побил рекорд Виталия Атюшова — 39 лет и 208 дней.

В этом сезоне Рылов провел 10 матчей за «Амур» и набрал 3 (2+1) очка.