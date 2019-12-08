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Защитник Ручкин стал игроком «Авангарда»

10:21
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В результате обмена с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семен Ручкин. Двусторонний контракт с которым заключен сроком на два года, сообщает официальный сайт омичей.

В «Динамо» отправился защитник «Омских ястребов» Сергей Яневский.

В текущем сезоне Ручкин провел 31 матч, в которых набрал 16 (6+10) очков. Показатель полезности — «плюс 21» — на данный момент лучший среди всех игроков Высшей хоккейной лиги.

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37173/

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