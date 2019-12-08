Защитник Ручкин стал игроком «Авангарда»

В результате обмена с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семен Ручкин. Двусторонний контракт с которым заключен сроком на два года, сообщает официальный сайт омичей.

В «Динамо» отправился защитник «Омских ястребов» Сергей Яневский.

В текущем сезоне Ручкин провел 31 матч, в которых набрал 16 (6+10) очков. Показатель полезности — «плюс 21» — на данный момент лучший среди всех игроков Высшей хоккейной лиги.

? Новый защитник в составе «Авангарда»!



После обмена с клубом ВХЛ «Динамо СПб» состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семён Ручкин, двусторонний контракт заключен на два года. В «Динамо СПб» отправился защитник @omskhawks Сергей Яневский. pic.twitter.com/KA3DDWEoed — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 8, 2019

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