Защитник рижского «Динамо» Чуксте дисквалифицирован на один матч за удар арбитра

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам матча «Динамо» Рига — «Сочи» дисквалифицировал защитника рижан Карлиса Чуксте за применение силы в отношении судьи.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Динамо» Карлиса Чуксте по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.