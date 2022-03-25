Защитник Ринат Валиев продлит контракт с минским «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник Ринат Валиев продлит контракт с минским «Динамо».

Он перешел по ходу сезона из «Ак Барса», но не сыграл за минчан ни одного матча в плей-офф. В регулярке на счету Рината 2 матча.

Минское «Динамо» в плей-офф КХЛ уступило в первом раунде СКА со счетом в серии 0-4.