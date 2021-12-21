Защитник Провольнев стал игроком ЦСКА

Российский защитник Владислав Провольнев стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение 26-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до лета 2024 года. Летом 2021 года ЦСКА выменял права на защитника у «Северстали», за которую он играл с 2019 по 2021 год.

В марте этого года хоккеист перешел в «Аризону», однако не провел за команду ни одного матча в НХЛ. Он сыграл 17 игр за фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ, отдав одну результативную передачу.