Защитник Прибыльский принял квалификационное предложение московского «Динамо»

Защитник Андрей Прибыльский остается в московском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

22-летний защитник принял квалификационное предложение московского клуба. Новый контракт рассчитан на 2 года и носит двусторонний характер.

Прибыльский является воспитанником «Динамо». Всего за московскую команду в КХЛ он провел 75 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4».