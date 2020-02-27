Защитник Погоришный продлил контракт с «Сочи»

«Сочи» продлил контракт с 25-летним защитником Олегом Погоришным. Новое двустороннее соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Погоришный присоединился к южанам перед сезоном-2018/19 и провел за сочинцев 65 игр, в которых забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

В текущем чемпионате защитник повторил свой наилучший показатель по количеству очков за одну регулярку, набрав 9 (2+7) баллов, и установил новый рекорд клуба по количеству силовых приемов за один сезон. На данный момент в активе Погоришного 131 хит. Кроме того, он входит в топ-5 игроков команды по количеству заблокированных бросков, приняв шайбу на себя 43 раза.