Защитник Погоришный продлил контракт с «Сочи»
«Сочи» продлил контракт с 25-летним защитником Олегом Погоришным. Новое двустороннее соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Погоришный присоединился к южанам перед сезоном-2018/19 и провел за сочинцев 65 игр, в которых забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.
В текущем чемпионате защитник повторил свой наилучший показатель по количеству очков за одну регулярку, набрав 9 (2+7) баллов, и установил новый рекорд клуба по количеству силовых приемов за один сезон. На данный момент в активе Погоришного 131 хит. Кроме того, он входит в топ-5 игроков команды по количеству заблокированных бросков, приняв шайбу на себя 43 раза.
?Олег Погоришный остается в «Сочи»! Новое двустороннее соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. ? 25-летний игрок обороны присоединился к южанам перед сезоном 2018/19 и провел за сочинцев 65 игр, в которых забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач при среднем игровом времени 16 минут 9 секнуд. ? Отметим, что в текущем чемпионате Олег повторил свой наилучший показатель по количеству очков за одну «регулярку», набрав 9 (2+7) баллов, и установил новый рекорд клуба по количеству силовых приемов за один сезон. На данный момент в активе Погоришного 131 хит. Кроме того, он входит в топ-5 игроков команды по количеству заблокированных бросков, приняв шайбу на себя 43 раза. ? Поздравляем Олега с продлением контракта и желаем новых успехов в составе «Сочи»!? ? #хксочи #сочи #hcsochi #sochi
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Oleg-Pogorishnyj-ostaetsja-v-sostave-leopardov-9801