Защитник Переляев возвращается в систему «Автомобилиста»
16:18
Молодой российский защитник Семен Переляев возвращается в систему «Автомобилиста». Хоккеист заключил двусторонний контракт до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.
22-летний воспитанник тольяттинского хоккея ранее уже выступал в командах, входящих в структуру клуба из Екатеринбурга.
В этом сезоне хоккеист успел поиграть в двух клубах ВХЛ — самарском ЦСК ВВС и красноярском «Соколе».
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