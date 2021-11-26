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Защитник Переляев возвращается в систему «Автомобилиста»

16:18
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Молодой российский защитник Семен Переляев возвращается в систему «Автомобилиста». Хоккеист заключил двусторонний контракт до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

22-летний воспитанник тольяттинского хоккея ранее уже выступал в командах, входящих в структуру клуба из Екатеринбурга.

В этом сезоне хоккеист успел поиграть в двух клубах ВХЛ — самарском ЦСК ВВС и красноярском «Соколе».

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6737/

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Иван Шитик все материалы автора
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