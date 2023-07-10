Защитник Паливко подписал контракт с «Металлургом»

«Металлург» подписал контракт с защитником Данилой Паливко. Соглашение с белорусским игроком рассчитано на два года, сообщается на официальном сайте команды.

В мае «Металлург» совершил обмен с «Адмиралом» в рамках которого и получил права на Паливко.

В КХЛ защитник провел 19 матчей за «Адмирал» в сезоне 2021/22. В прошедшем году защитник выступал за «Ермак» в ВХЛ и «Неман». В ангарской команде он сыграл 24 матча регулярного чемпионата и заработал 6 (2+4) очков.