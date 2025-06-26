Защитник Осипов продолжит играть за «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил о подписании нового контракта с защитником Максимом Осиповым. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

В сезоне-2024/25 31-летний игрок обороны в 68 матчах набрал 10 (5+5) очков. В регулярном чемпионате коэффициент полезности составил «+2», а в плей-офф — «0».

Осипов играет за «Автомобилист» с сезона-2023/24.