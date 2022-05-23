Защитник Орехов подписал контракт с «Металлургом» на два года

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Валерий Орехов продолжит карьеру в «Металлурге».

«Барыс» не стал повторять предложение игроку, который находился в статусе ограниченно свободного агента. «Металлург» заключил с защитником двухлетний контракт.

22-летний Валерий Орехов в прошедшем сезоне провел 46 матчей за «Барыс», в которых набрал 7 (1+6) очков.

Также хоккеист сыграл 10 матчей за «Номад», в которых заработал 14 (2+12) баллов.