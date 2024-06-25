Камалов — об обмене из СКА: «Наша карьера это бизнес, нужно идти дальше»

Защитник Никита Камалов прокомментировал свой обмен из СКА в «Барыс».

«Питер! Спасибо за 3 года!!! Это было прекрасное время. Две бронзы, игра за сборную, рождение сына и очень много крутых эмоций. Но наша карьера это бизнес, нужно идти дальше... Обязательно еще встретимся, спасибо огромное за поддержку!!! Питер в моем сердце навсегда», — написал Камалов в своем Telegram-канале.

28-летний защитник подписал с «Барысом» контракт до 31 мая 2026 года. СКА в обмен на игрока получил денежную компенсацию.