Никишин о ситуации с легионерами в «Спартаке»: «Внутри команды это не обсуждалось»

Российский защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал поражение команды в серии со СКА во втором раунде плей-офф.

«Не хватило всего лишь реализации. Надо было использовать свои моменты, да и можно было обойтись без некоторых голов, которые в этой серии мы пропустили. Но что теперь сделаешь — все уже прошло. Это жизненный опыт. Надеюсь, что в следующий раз уже мы будем вести в счёте и забивать больше голов», — сказал Никишин.

Защитник также высказался о состоянии легионеров «Спартака». Он допустил, что у них могли быть проблемы из-за взаимоотношений со своими странами.

«Каким было состояние наших легионеров? Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определённые неудобства в плане взаимоотношений со своими странами. Но это только наши догадки, истины мы тут не знаем», — сказал Никишин «Чемпионату».

Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Почти все иностранные игроки покинули российские хоккейные клубы и пока не планируют возвращаться.