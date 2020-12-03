Защитник «Нефтехимика» Воробьев вступился за партнера и подрался с форвардом «Ак Барса» Глуховым

Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев подрался с форвардом «Ак Барса» Михаилом Глуховым после того, как тот провел жесткий силовой прием на нападающем нижнекамцев Рафаэле Бикмуллине.

Глухов получил пятиминутный штраф за драку, а Воробьев вдобавок к аналогичному наказанию получил 2 минуты как зачинщик драки и 10-минутный дисциплинарный штраф.